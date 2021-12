Le Normandie Horse Show se poursuit à Saint-Lô

Depuis la semaine dernière, Saint-Lô vibre avec le Normandie Horse Show. Encore de nombreuses animations sont proposées jusqu'à la clôture dimanche soir.

Ce jeudi 15 août : épreuves d'élevage femelles 2 et 3 ans, CSI*/**, CSI chevaux de 7 ans et chevaux poneys, Coupes d'Europe de Horse Ball et spectacle équestre "les jeudis du Haras.

Le programme complet est à retrouver sur www.normandiehorseshow.com.

Ecoutez Jean-Claude Heurtaux, président du Normandie Horse Show, nous donner une vue d'ensemble sur la manifestation: