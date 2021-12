Les musilumières de Sées

Pour sa trente-cinquième saison, l'association Art et Cathédrale de Sées renouvelle sa technique et le scénario du spectacle nocturne des "Musilumières". Elle a en effet choisi d'utiliser les performances de la vidéoprojection de grande puissance pour la projection d'images sur l'architecture et de proposer un nouveau spectacle sur le thème des "Secrets du maître d'oeuvre".



Il s'intitule "Cathédrale de soleil". Vous serez immergés dans cette histoire avec la narration mais aussi la musique, la lumière et l'image.

Réservations auprès de l'office de tourisme de Sées au 02 33 28 74 79 ou sur www.musilumieres.org

Tarif : 14€ tarif normal, 12€pour les carte vermeil, 5€pour les 10-18 ans et c'est gratuti pour les moins de 10 ans.

Retrouvez toutes les séances d'août et spetmbre sur www.musilumieres.org

Ecoutez Francis Bouquerel nous présenter l'édition 2013: