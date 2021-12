Barbecue, hameçon, tondeuse : les "bobos" de l'été aux Urgences

Qui n'a jamais vu ses vacances écourtées d'une journée à cause d'un "bobo", plus ou moins méchant ? Les urgences ne sont heureusement pas un passage obligé pour les vacanciers, mais ces services ne désemplissent pas pendant l'été. Et si les traditionnelles entorses sont toujours légion, le soleil de l'été amène son lot de blessures "saisonnières".

Ainsi, le Dr Anthony Le Renard, médecin urgentiste à Cherbourg, voit régulièrement des coupures de taille-haie, des retours de flammes de barbecue, où des hameçons qui ont pêché... un doigt ! Et bien sûr, les insolations et brûlures dues au soleil :

Et si les touristes ont souvent le réflexe d'aller aux urgences en cas de petit ou gros pépin, il existe parfois des alternatives. SOS Médecin est présent dans les agglomérations, joignable 24h/24 et 7 jours sur 7. Autre idée, pour ceux qui sont en vacances chez un membre de la famille ou des amis, téléphoner au médecin traitant... à moins que lui aussi ne soit parti en vacances !