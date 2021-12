Le Stade Malherbe co-leader de la Ligue 2

Certes, la 2e journée de Ligue 2 ne sera close que lundi soir au terme du match Brest-Istres, mais une victoire de l'une ou l'autre de ces deux équipes ne pourra pas faire évoluer le haut de tableau.

Le stade Malherbe de Caen est co-leader avec Angers, Créteil et Clermont, totalisant 6 points. Cependant le SCO d'Angers a plus de buts (5) au compteur et détrône Caen de la première place, un temps occupée samedi 10 août.

Retour sur Laval-Caen (1-2)

"On ne pourra pas être brillants tout le temps. Quand on arrive à gagner des matches comme celui-ci en étant pas trop bons, c'est bien pour la suite" analyse Patrice Garande à l'issue de la rencontre entre les deux équipes du grand ouest.

C'est pourtant les Mayennais qui ont ouvert le score à la 27e minute, par une réalisation de Bekamenga, la recrue venue de Carquefou (18 buts au compteur l'an dernier). Il faudra attendre la 42e pour l'égalisation caennaise de Kanté. Deux minutes plus tard c'est au tour de Duhamel de mettre la balle au fond du filet, mais le but est refusé pour position de hors-jeu.

Les promus de Créteil vendredi

Duhamel retente à la 82e, cette fois c'est la bonne et le but de la victoire, Caen l'emporte 2 à 1 face à des Mayennais qui encaissent une deuxième défaite.

Prochain match pour Caen : accueil des promus de Créteil, vendredi 16 août à 20h00, à suivre avec Tendance Ouest.