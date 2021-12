Deux Manchois tués dans le crash d'un ULM à Lessay

Un drame venu des airs endeuille une nouvelle fois l'aérodrome de Lessay. Mercredi 7 août, peu après 18 h, un ULM avec deux personnes à bord s'est écrasé à quelques centaines de mètres de l'aérodrome de Lessay d'où il venait de décoller, au lieu-dit "Le petit Marigny", dans un secteur sans habitations. Ce sont des automobilistes qui ont donné l'alerte. "Ces gens de passage ont vu que l'engin présentait des signes de détresse et n'avait pas une trajectoire normal", explique le capitaine Mercier, de la compagnie de gendarmerie de Coutances, qui s'est rendu sur place.

Il s'est finalement écrasé non loin de la route entre Lessay et La Haye-du-Puits, sur le talus d'un champ à gauche en allant vers La Haye-du-Puits, à deux pas de la discothèque "La route 66". Les conducteurs qui se sont arrêtés ont traversé le champ et ont appellé les secours quand ils ont constaté la gravité de l'accident. "Le choc a été d'une extrême violence", confie le capitaine Mercier.

Tués sur le coup

Les pompiers de Lessay, La Haye-du-Puits et Coutances se sont rendus sur place, de même que la brigade de gendarmerie locale et Lydie Warolin, substitut du procureur de Coutances. "Il n'y avait malheureusement plus rien à faire", explique le commandant Lion, chef des pompiers de Coutances. "L'ULM était totalement disloqué et les deux occupants ont été tués sur le coup".

Il s'agit de deux hommes de 61 et 63 ans, originaires de Bretteville-en-Saire et Carentan, dont un était membre de l'aéro-club local. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances précises de ce drame. Il y a deux ans déjà, deux personnes avaient trouvé la mort à Lessay, dans le crash d'un biplace.

Avec La Manche Libre