Granville, bientôt un nom déposé ?

"C'est l'affaire des couteaux Laguiole qui nous a mis la puce à l'oreille", explique le maire de Granville, Daniel Caruhel, "Ces couteaux, fabriqués en Asie et dont la qualité laisse à désirer, ont porté atteinte à l'image de la commune de Laguiole, dans l'Aveyron.. Prenez encore le cas du scandale de la viande de cheval, c'est le nom de la famille Spanghero qui a été sali dans cette affaire... C'est pour éviter ce genre de mésaventure que nous avons décidé de faire une demande pour protéger le nom de "Granville" auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI)."

En clair, dès que l'INPI aura certifié la demande de la Ville de Granville, la cité balnéaire pourra décider ou non de prêter son nom. Une démarche à titre préventif puisque "jusqu'à présent, l'expérience s'est plutôt montrée positive et a permis d'accroître la notoriété de notre cité au-delà de nos frontières...", conclut Daniel Caruhel. Alors après une rose, un sac, un vélo et un groupe de musique qui sera le prochain à succomber aux charmes visiblement envoûtants de la cité portuaire ?

Source : la Manche Libre