Le SM Caen au 2e tour de la Coupe de la Ligue

Deux matchs, deux victoires. La saison de Malherbe démarre de la plus belle des manières. Après avoir pris les commandes de la Ligue 2 le week-end dernier, les joueurs de Patrice Garande ont battu les Messins mardi 6 août et se qualifient pour le deuxième tour de la Coupe de la Ligue.

Une rencontre durant laquelle les Caennais ont très vite pris l'ascendant sur leurs adversaires. Dès la 5e minute de jeu, Kodjia prolonge un coup franc de Rothen dans les filets du portier messin (1-0). Une demi-heure plus tard, le même Kodjia pique un ballon au-dessus du gardien du FC Metz et marque le but du break. Les Malherbistes ne seront plus rejoints et remportent leur deuxième match de la saison.

Vendredi reprise du championnat avec un déplacement à Laval à 20h pour confirmer cette belle dynamique estivale.