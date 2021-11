Incendie de chalutier en mer : quatre marins sauvés

c’est vers 15h30, que le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage de Jobourg a reçu un appel de détresse du navire de pêche Cygogne, immatriculé au Havre, signalant un incendie à son bord. Il se trouve alors à 38 Nautiques (environ 70 km) au Nord-Ouest de Fécamp avec quatre personnes à bord.

L’équipage a tenté d’étreindre l’incendie, qui s’était déclaré en salle des machines, avec tous les moyens d’extinction disponibles à bord, mais sans résultat. Tous les membres d’équipage ont évacué le navire pour se réfugier à bord de leur radeau pneumatique de survie, indique la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord, basée à Cherbourg.

Face à l’urgence de la situation, le porte-conteneurs Wes Janine qui se trouvait non loin de là a été détourné, et un l’hélicoptère de la marine nationale basé à Maupertus a été dépêché sur zone.

Le porte-conteneurs a rapidement pu localiser le radeau et confirmer que les 4 marins avaient pu prendre place à bord. L’hélicoptère a ensuite procédé au treuillage des quatre hommes et les a conduits à l’hôpital Jacques Monod du Havre pour un contrôle de précaution. Ils ont été pris en charge par le personnel hospitalier vers 17h. Tous sont sains et saufs.

Les secours ont également assuré l’information nautique des navigateurs en les prévenant de la présence du chalutier toujours en feu. Parallèlement, le remorqueur d’intervention, d’assistance et de sauvetage Abeille Liberté s’est rendu sur zone afin de compléter ce dispositif de sécurisation du trafic maritime et procéder à l’extinction de l’incendie.