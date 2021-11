A Vire, la salle du conseil municipale inondée

Les intempéries ont en effet occasionné des dommages dans la salle du conseil de la mairie comme le montre cette photo prise par nos confrères du Bocage Libre à Vire. Selon toute vraisemblance, l'eau s'est accumulée sur une des terrasses et s'est infiltrée abondamment dans la pièce où se réunissent régulièrement les élus.

Dans le bocage virois, les intempéries ont engendré pas moins d'une quarantaine de sorties pour les pompiers.

L'entreprise Decharenton (pièces détachées automobiles) et le magasin But, situés tous les deux en zone artisanale, ont aussi connu quelques déboires à cause de la pluie. Heureusement, ils restent ouverts.