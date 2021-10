IKEA: “Touche pas à ma forêt” !

'Le projet avance bien et sera livré dans les temps�, se félicite Claude Leclère, maire de Fleury-sur-Orne. Mais ce qui le préoccupe, avec le maire d'Ifs, la ville voisine, c'est le trafic routier que devrait occasionner la venue du géant suédois du meuble: 1500 véhicules supplémentaires par heure sont attendus. 'Comment éviter que les usagers empruntent systématiquement le bourg d'Ifs�, pour le moment unique voie possible pour rejoindre le périphérique ?

Les riverains en colère

La proposition faite jusqu'alors aux deux édiles est loin de convenir aux riverains. Caen la Mer, responsable du projet, envisage de construire un demi-échangeur, à hauteur de la forêt d'Ifs, qui dirigera directement le trafic vers la quatre voies. Or, cette réalisation suppose de prendre 32 hectares sur la forêt qui jouxte la ville. Ce qui a déclenché la colère des riverains. “Voyons les choses d'une manière positive”, temporise Alain Gruenais, maire adjoint d'Ifs chargé des activités économiques. “Nous allons recréer au minimum autant de surface boisée de l'autre côté de l'échangeur”. En concertation avec Fleury-sur-Orne, la municipalité d'Ifs a prévu d'organiser à ce sujet une réunion publique dès l'automne prochain.



