Rouen : découvrez les joies du tir à l'arc

Le club vient de renouveler son parc matériel d’une dizaine d’arc. Ils permettent d’accompagner l’archer jusqu’à sa première année de compétition. Des ateliers techniques sont aussi proposés afin de permettre aux licenciés d’acquérir les bons réflexes et le coup de main. Toutes les conditions sont réunies pour s’épanouir dans cette discipline.

En salle et en extérieur

Une nouvelle salle a également été mise à disposition exclusivement pour la pratique du tir à l’arc. Les archers vont pouvoir pratiquer leur sport dans les meilleures conditions que ce soit à l’intérieur et même à l’extérieur en profitant des installations de la petite Bouverie.

Les entraînements en salle peuvent désormais se dérouler de 14h à 22h tout au long de la semaine et toute la journée jusqu’à 19h le week-end. Il est également possible de s’entrainer en extérieur sur des cibles placées jusqu’à 90 mètres de distance. Le prix de l’adhésion au club est fixé à 60 €. Pour une licence, comptez 25,35 € pour les plus jeunes et 69,90 € pour les adultes.

Pratique. Infos sur arc-rouen-club.jimdo.com