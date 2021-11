L'actrice Bernadette Lafont est décédée

Née en 1938, Bernadette Lafont a fait ses premiers pas au cinéma sous la lentille de François Truffaut dans le court métrage "Les Mistons" en 1957. Brune piquante, l'actrice s'est rapidement imposée comme une muse pour les réalisateurs de la Nouvelle Vague. Claude Chabrol lui a offert son premier long métrage avec "Le Beau Serge" (1958). Elle retrouvera le réalisateur pour six autres films, dont "Les Bonnes Femmes" (1960) et "Violette Nozière" (1978).



Au fil des ans, Bernadette Lafont a tourné pour les plus grands, comme Édouard Molinaro, Costa Gavras, Louis Malle, Nelly Kaplan ou encore Georges Lautner. Elle doit peut-être ses plus beaux rôles à Jean Eustache et Claude Miller, dans respectivement "La Maman et la Putain" (1973) et "L'Effrontée" (1985), qui lui a valu un César du meilleur second rôle féminin.



Encore récompensée d'un César, d'honneur, en 2003, elle avait crevé l'écran récemment dans "Le Skylab" de Julie Delpy et "Paulette" de Jérôme Enrico. Bernadette Lafont s'apprêtait à jouer sous la direction de Laurent Tirard pour la comédie familiale "Les Vacances du Petit Nicolas".