Tendance Ouest - 1ère radio régionale de Normandie

Les résultats de l'enquête annuelle d'audience radio Médialocales viennent d'être publiés par Médiametrie pour la saison allant de septembre 2012 à juin 2013.

Tendance Ouest conserve sa place de radio leader avec chaque jour 138 000 auditeurs* de 13 ans et plus en audience cumulée et augmente sa part d'audience sur la Basse-Normandie* avec 7,7 % de PDA.

1ère Radio Régionale et Indépendante de Normandie, Tendance Ouest voit son audience progresser dans les départements du Calvados et de l'Orne.

Pour la deuxième année consécutive, elle est la première radio de la Manche toutes stations confondues.

L'ensemble de l'équipe vous remercie de votre fidélité et de votre confiance. Bon été à tous !

*Enquête Médiametrie-Médialocales. Audience cumulée et PDA. Période septembre 2012 - juin 2013. Lundi au vendredi. 5h00 - 24h00. 13 ans et +.