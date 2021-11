Pour des soirées sans risques à Caen, 23 établissements rejoignent la charte de la vie nocturne

Cette année, 23 d’entre eux ont ainsi rejoint la liste des établissements distingués. Les certificats ont été remis à leurs gérants jeudi 18 juillet à la mairie.

“Cette charte n’est ni plus ni moins qu’un rappel à bien respecter la loi, indique Josiane Lebas, patronne du Broc et du Colisée, comme ne pas servir d’alcool aux mineurs, respecter les horaires de fermeture, ne pas resservir les personnes fortement alcoolisées...”

Les professionnels dans leur ensemble accueillent d’autant plus facilement cette charte qu’elle met en valeur leur travail. “Elle nous permet également d’avoir un dialogue favorisé avec la mairie”, souligne pour sa part Philippe Aillaud, co-responsable de Vous Etes Ici. Certains souhaiteraient que la police municipale verbalise “bien plus” les personnes qui boivent sur la voie publique et qui, selon eux, nuisent à l’image de leur profession.