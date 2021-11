Découvrez les mystères de la Voie Lactée lors des Nuits des Étoiles

Ces Nuits des Etoiles seront l'occasion pour des milliers de curieux d'admirer la voûte céleste et de découvrir ses mystères. Des centaines d'événements sont organisés partout en France pour initier le public à l'observation de la Voie Lactée.

Plusieurs rendez-vous sont organisés dans la région:

Au Planétarium Ludiver à Tonneville

Observations aux télescopes/lunettes, projection de film, séances de planétarium. observation sur grand écran, conférences, conte et sucette à la poussières d'étoiles et concert avec "Pomélé"

Attention places limitées aux séances de planétarium et aux conférences !

Au Mont d'Eraines - aérodrome de Falaise

Observatoire Solaire dans l'après midi

Découverte des constellations en début de soirée

Observation du ciel profond dans divers instruments

à la Chapelle Saint Clair de Banneville sur Ajon

Exposition, quiz sur l'astronomie et observation en soirée. Découverte des constellations du ciel d'été à l'oeil nu. Observation au télescope du premier quartier de Lune, de Saturne, de galaxies, nébuleuses...



Av du Mal. LECLERC Stade Maxime Marchand à Louviers



Observations du ciel, Observations du ciel par vidéo-projection sur grand écran, Exposition(s),