La gare de Serqueux deviendra plus adaptée aux personnes à mobilité réduite

L’opération de mise en accessibilité sera effectuée par le Réseau Ferré de France, propriétaire des infrastructures ferroviaires. Le souterrain sera modifié, des ascenseurs seront installés, les quais 1, 2 et 3 seront réhaussés et les cheminements seront mis en conformité. Ainsi, les personnes à mobilité réduite pourront accéder plus facilement à la gare et aux différents quais.

En coordination avec les travaux d’aménagements de la ligne Serqueux-Gisors, les travaux devraient être réalisés après la mise en service de la liaison, en 2014.