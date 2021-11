Concerts : les nocturnes de la cathédrale de Rouen

En cette année dédiée à l’impressionnisme en Normandie, il était logique que les Nocturnes de la Cathédrale soient elles aussi consacrées à l’influence qu’a eu la Seine dans la culture impressionniste normande.

Mercredi la cathédrale sera enchantée par la flûte de Boris Grelier et la harpe de Mélanie Dutreil. Puis viendront les pianistes Amélie Dendal (31 juillet) et Frédéric Aguessy (7 août) et le duo jazz Florent Gac et Clotilde Rullaud (14 août). Elizabeth Zaroff et Florence Genisson (21 août) clôtureront cette parenthèse musicale.

Pratique. Tous les mercredis à 21h. Infos sur www.festival-nocturnes-rouen.fr