Les affaires de stup' se multiplient à Cherbourg

Le parquet de Cherbourg s'inquiète de l'augmentation des trafics de stupéfiants dans le Nord Cotentin. Des affaires qui portent sur des quantités de plus en plus importantes et dans lesquelles la violence est davantage présente. Du jamais vu à Cherbourg selon les autorités. Le procureur de la République de Cherbourg a d'ores et déjà promis des réquisitions plus lourdes sur ces dossiers.

Bonus AUDIO 1 / Pour Sarah Huet, substitut du procureur, le problème résulte de la grande variété de produits stupéfiants qui circulent mais aussi des prix cassés que pratiquent les dealers.

Bonus AUDIO 2 / Pour Sarah Huet, substitut du procureur, les violences viennent surtout de l'exportation des méthodes de gangsters de la région parisienne.