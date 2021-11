Grands excès de vitesse ce week-end

Ce vendredi 19 juillet 2013 à 14h40 sur le RD 7 à hauteur de la commune de Mathieu, la brigade rapide d'intervention de Caen a relevé une infraction à l'encontre d'un automobiliste qui circulait à une vitesse enregistrée de 179 km/h au lieu des 110 km/h autorisés. Cet automobiliste sans profession, âgé de 48 ans et demeurant à Longnes (78) conduisait une Jaguar. Il a fait l'objet d'une rétention immédiate de son permis de conduire et sera convoqué ultérieurement devant le tribunal de Caen.



Le samedi 20 juillet à 11 heures 50, sur la route nationale 13, commune de La Cambe, les gendarmes du peloton motorisé de St Loup Hors ont relevé une infraction à l'encontre d'un automobiliste circulant à la vitesse enregistrée de 167 km/h au lieu des 100 km/h autorisés.

Le conducteur, ouvrier de blanchisserie, âgé de 21 ans, en permis probatoire, demeurant à St André de l'Eure (27), conduisait une Peugeot 205. Il a fait l'objet d'une rétention immédiate de son permis de conduire et sera convoqué ultérieurement devant le tribunal de Caen.



Le samedi 20 juillet à 22 heures 30, sur la RD.675, en agglomération de Mouen (14),

les gendarmes du peloton motorisé de St Martin des Besaces ont relevé une infraction à l'encontre d'un automobiliste circulant à la vitesse enregistrée de 100 km/h au lieu des 50 km/h autorisés. Le conducteur, âgé de 19 ans, étudiant, en permis probatoire, demeurant à Tourville sur Odon, conduisait une Opel Tigra. Il a fait l'objet d'une rétention immédiate de son permis de conduire et sera convoqué ultérieurement devant le tribunal de Caen.