Notre film coup de coeur de la semaine : "Chez nous c'est trois !"

D’abord parce que son compagnon vient de la quitter pour plus jeune qu’elle, ensuite parce qu’elle a des difficultés à financer son prochain film. Elle accepte une tournée dans sa Bretagne natale, où elle présentera un de ses films devant un public divers : colonies de vacances, club de seniors, centre de vacances, etc.

Ce film atypique et original est une plongée dans la France profonde, celle des clubs culturels amateurs. Sur les traces de Noémie Lvovski, toujours épatante en cinéaste peu connue qui se bat pour financer son prochain film, le réalisateur nous entraîne dans un voyage plein de charme et de cocasserie. Grâce à une galerie de personnages pittoresques, tel cet étudiant qui fait une thèse sur les bises - deux ou trois, selon les régions ! - ou ce projectionniste amateur qui tombe amoureux de toutes les filles qui passent.

Malgré un cruel manque de rythme, on se laisse emporter par cette histoire singulière, par ces amoureux du cinéma qui improvisent des projections dans des lieux improbables, par ce public bigarré, mais attentif, qui pose des questions à la cinéaste. Il y a du Rohmer chez Claude Duty, dans sa manière de croquer les gens, sans méchanceté, mais avec un regard acéré et un sens aigu du comique. Il est dommage, cependant, qu’il ne se soit pas montré plus inventif dans sa mise en scène.