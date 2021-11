22 licenciements chez Bouvet à Chanu

L’entreprise de ferronnerie d’art, Bouvet, près de Flers, contrainte de licencier 22 de ses 49 salariés, pour raisons économiques. Une restructuration contrainte par un affaiblissement de l’activité dans le BTP. L’entreprise reprise en 2012 par le groupe Torbel, fabricant de ferrures pour fenêtres, portes et portail.

La ferronnerie d’art Bouvet est implantée à Chanu, près de Flers, depuis plus de 100 ans, elle a compté plus de 200 salariés. L’effectif se monte aujourd’hui à 27 hommes et femmes.