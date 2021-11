Web : A Caen, les mamans ont leur site

Son but : informer celles-ci des bons plans de la ville et leur fournir tous les renseignements qui peuvent leur être utiles. Le site est construit autour de plusieurs rubriques : bien-être, garde d’enfants, sorties, et il dispose d’un forum. Chaque semaine, sa créatrice consacre deux jours à l’actualisation des informations, en plus de son travail de consultante web. Elle publie une newsletter le vendredi afin de donner des idées de loisirs pour le week-end.

Infos, annonces, forum

Virginie Bard va ajouter à Maman à Caen une rubrique payante de petites annonces sur abonnement (15 euros par an), afin de permettre la revente de vêtements d’enfants ou de trouver une assistante maternelle.

Pour la suite, Virginie Bard envisage de reproduire le concept de maman à Caen dans d’autres villes. Et de créer un nouveau site sur le thème de la famille.