Descente aux enfers : “J’ai vaincu mon anorexie”

Proche de ses 32 ans, cette Caennaise est sortie du long combat qu’elle a mené contre l’anorexie. “Format crevette, asperge...”, sourit-elle. Elle n’avait pourtant jamais eu de problème avec son poids. “Quand la pathologie s’est déclarée, j’avais 18 ans. Après le bac, je me sentais désemparée. Toutes les portes m’étaient pourtant ouvertes avec une mention très bien. Mais je ne voyais justement pas quoi faire de cette liberté”. Son trouble s’est rapidement matérialisé en grave dépression. “Elle m’a fait maigrir. Puis je suis tombée dans l’anorexie. J’ai décidé que je ne voulais plus manger”. Il lui faudra douze ans pour reprendre le dessus. Douze ans et une rencontre avec un psychothérapeute de Caen, Didier Pleux. Ensemble, ils publient aujourd’hui un livre, véritable plongée dans le secret de la consultation. “Camille est la première patiente que je rencontre capable d’une telle introspection”, souligne Didier Pleux. Et désormais d’une telle envie de vivre.

Pratique. Deux à combattre l’anorexie, aux éditions Odile Jacob. 21,90€.