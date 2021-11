Menaces de licenciement chez les salariés du groupe papetier caennais Hamelin

Né à caen, le papetier Hamelin est devenu un groupe européen employant plus de " 3000 personnes dans 21 pays. On le connait bien à travers ses marques : Oxford, Canson, Elba, Bantex. En Basse Normandie, Hamelin possède cinq sites, sur lesquels travaillent 6OO salariés.

Victime d'un ralentissement de ses ventes, le groupe prépare un plan de restructuration et l'inquiétude gagne. Selon les dernières informations de source syndicale, les usines Elba de Démouville et de Moult seraient épargnées, ainsi que le site d'Hérouville. En revanche, celui de Colombelles (220 salariés), la direction devrait supprimer 60 postes en marketing et services commerciaux, ainsi que 6 postes sur celui de Caen.