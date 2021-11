L’abaissement de la température des enrobés permet de limiter la consommation d’énergie fossile et de diminuer conjointement les émissions directes de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques. Ce dispositif sera appliqué par l’entreprise Toffolutti de Moult dans les prochaines semaines. La rue du Dr Calmette et la rue d’Hérouville à Caen en seront les premières bénéficiaires.