Rouen : à 14 ans, il devient champion de France d'aviron

Son club, le CNAR (Club nautique et athlétique de Rouen) peut être heureux. Alexandre leur rapporte la médaille d'or et le titre de champion de France dans une discipline encore méconnue : le skiff.

C'est un dériveur avec deux avirons qui peut aller jusqu'à 17 km/h. Au bout de seulement un an de pratique et 4 heures hebdomadaires, il devient médaillé. Le jeune prodige se rêve plus tard aux Jeux olympiques.

Pratique. Renseignements sur le site internet du club.