Rouen : les Trues Normands ne manquent pas de tonus

Il en existe un à découvrir dans l’agglomération. L’équipe de foot-fauteuil des Trues Normands accueille ainsi une quinzaine de joueurs qui évoluent dans des fauteuils roulants électriques équipés d’un pare-choc. Ces gladiateurs du ballon rond quitteront prochainement la salle Thuileau de Rouen pour s’entraîner à Canteleu, à compter de la rentrée prochaine.

Frapper en rotation

Cela fait une quinzaine d’années que cette équipe mise sur pied par l’Association Handisport Grand Rouen permet à des personnes handicapées motrices de pratiquer une variante du sport le plus populaire au monde. De quoi s’agit-il concrètement ? “Deux équipes composées de trois joueurs de champ et d’un gardien s’affrontent sur un terrain de basket, avec un but de chaque côté. Il faut frapper le ballon en rotation pour lui donner de la vitesse”, explique François Masquelier, éducateur spécialisé et un des deux entraîneurs de l’équipe.

Pratique. Handisport Grand Rouen, infos sur truenormands.foot-fauteuil.net ; 06 84 55 24 58.