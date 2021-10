Voici un titre exceptionnel que j'ai beaucoup de plaisir à vous présenter sur tendanceouest.com. C'est le nouveau single de Charlie WINSTON, tiré de l'album HOBO : "I Love Your Smile". Entre Soul, Folk, Blues... c'est gracieux, élégant, très mélodique, très musical. Dans la deuxième partie du titre on entend presque le piano et les cuivres de SUPERTRAMP. Pour rappel, HOBO est le premier album de Charlie WINSTON, il est disque de diamant avec plus de 500 000 ventes, rien que ça. Un chiffre qui fait plaisir (même si c'est un Anglais!), parce que WINSTON ne fait pas de la soupe, il fait de la... musique.

Charlie WINSTON est en concert au Zénith de Caen le 30 mai 2010.

Alors, le son très fort, une assise confortable... et vous appuyez sur Play "I Love your Smile" est superbe...