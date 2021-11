Plage sans tabac : le crédo de l’été pour Ouistreham

La saison d’été commence et c’est l’heure de lutter contre le tabagisme sur la plage. “Le but est de dénormaliser le fait de fumer sur le sable” explique Marie Thérèse Roullé-Libéreau, adjointe au maire. C’est la Ligue Nationale contre le Cancer qui a initié le projet. La zone non-fumeurs s’étend du poste de secours numéro 2 à la cale de la rue Casimir Delavigne. La digue est désormais équipée de cendriers et de panneaux explicatifs.