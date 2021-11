Seine-Maritime : le très haut débit disponible dans quelques années

Le syndicat mixte Seine-Maritime Numérique est chargé de mettre en oeuvre un programme ambitieux, pour arriver à l'égalité des territoires en matière d'aménagement numérique.

A l'initiative du Gouvernement depuis février 2013, ce programme devrait mobiliser dans le département plus de 360 millions d'euros sur 15 ans. Au cours d’une première phase, à l’horizon 2018, un réseau de 700 kilomètres de fibre optique sera mis en place. Le très haut débit sera alors accessible sur l'ensemble du territoire. 43 collèges, 22 lycées, 40 zones d’activités et 18 centres hospitaliers et de santé sont concernés en priorité par ce dispositif.

Actuellement, 640 communes du département, soit 86 000 foyers sont privées de raccordement en fibre optique. Dans 5 ans, ce seront 57 000 foyers qui disposeront du très haut débit à l'aide de la fibre optique.