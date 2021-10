Pendant les vacances, la Normandie crée l'évènement

Des sorties à petit prix



Dans le Calvados, l'espace Girafou, situé à Bénouville et entièrement dédié aux enfants de 2 à 12 ans, accueille le 21 avril de 14h à 19h, en plus des animations habituelles, la fée Trombine qui transforme les visages à l'aide de sa mallette de maquillage. Tout au long de l'opération, des tarifs préférentiels seront appliqués les mercredi, samedi et dimanche. Une entrée offerte pour deux entrées achetées (tarif normal : adulte gratuit, enfant 8,50¤).

Dans un autre registre, la fondation Musée Shlumberger située à Crèvec½ur-en-Auge (tél. 02 31 63 02 45), organise l'animation Visite Mystère. Alors que le conservateur du château de Crèvecoeur se lance dans une enquête afin d'élucider la cause de la disparition d'un certain nombre d'objets de la propriété, il se volatilise. Vous serez chargé de retrouver ses traces à travers le château à l'aide de son carnet de notes. Tous les jours, de 11h à 18 h. Une entrée enfant est offerte jusqu'à 14 ans pour une entrée payante.

Comme un accès à la mer, le Natur'aquarium de Trouville-sur-Mer (tél. 02 31 88 46 04), plonge petits et grands dans l'univers d'espèces méconnues, tous les jours, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Des poissons tropicaux aux poissons d'eau douce en passant par les crocodiles, les tritons, les mygales et autres insectes, il n'y a qu'un pas ! Pour l'opération, le site propose aux enfants de participer à un quiz récompensé par le titre d'observateur naturaliste. Des tarifs préférentiels sont également appliqués : une entrée gratuite enfant (14 ans) pour deux entrées payantes. La participation au quizz est gratuite.

Pendant les vacances, la Ferme Culturelle du Bessin (tél. 02 31 21 05 62) située à Esquay-sur-seulles, n'oublie pas les enfants. Une chasse au trésor a lieu ce dimanche 18 avril de 14h à 18h.







