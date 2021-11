Rouen : un chien arrache la lèvre inférieure d'une passante

Il était 21h10 hier soir, place du Vieux Marché, quand la quinquagénaire, originaire de Sotteville-lès-Rouen, s'est approchée du chien pour le caresser. Il était alors gardé par un groupe de SDF. Soudain pourtant, le chien, un dogue argentin, s'est jeté sur son visage et lui a déchiqueté la lèvre inférieure. La victime, gravement blessée au niveau de la bouche, a été transportée en urgence par les pompiers au CHU Charles Nicolle. La partie de sa lèvre arrachée devait lui être greffée.

Le propriétaire du chien, un SDF visiblement éméché, a été interpellé. Actuellement en cellule de dégrisement, il sera interrogé dans les heures qui viennent par les policiers. Le chien agresseur, appelé Valium, a quant à lui été pris en charge par les services de la SPA de Normandie et devrait être euthanasié.

La race dogue argentin a vu le jour dans la pampa argentine, créée par l'homme pour chasser le puma et le sanglier. Elle réputée pour sa musculature et sa mâchoire puissantes. En France, ce chien n'est toutefois pas considéré comme dangereux et n'est contraint à aucune législation particulière. Il peut pourtant s'avérer très dangereux envers les autres animaux et les humains s'il est élevé par des propriétaires irresponsables.