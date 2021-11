Rouen : la MJC Grieu retrouve une nouvelle jeunesse

C'est à une maison de quartier rouennaise bien implanté dans le Vallon Suisse que se sont attaqué les services de la ville. Et pour cause : la MJC Grieu a vu le jour en 1964. Autant dire que depuis tout ce temps, des travaux de rénovation et d'agrandissement s'avéraient plus que nécessaires. D'autant que les bâtiments accueillent non seulement une association de quartier mais aussi un centre social et un centre de loisirs.

Un agrandissement bienvenu

Les lieux étaient en effet devenus trop étroits pour accueillir l'ensemble des activités proposées. Mais la Ville ne pouvant financer la totalité des travaux qui auraient été nécessaires, un ordre de priorité a été établi. "Ce sont les acteurs du lieu qui l'ont déterminé", insiste Yvon Robert, maire de Rouen. Pour ce faire, des ateliers urbains de proximité ont été mis en place. Au programme : extension et rénovation de la maison de quartier, sans compter les aménagements extérieurs.

Débutés en janvier 2012, les travaux sont sur le point de s'achever. En plus d'avoir été rénovée, la maison de quartier a été réaménagée, l'espace jeunes a été agrandi, une salle de motricité pour les plus petits a été créée et le hall d'accueil élargi. Le bâtiment s'est vu également augmenté d'une extension sur deux niveaux, accolée à la façade sud. En outre, le hall d'accueil a été agrandi. Bonne surprise pour les usagers de la MJC : il y a six mois, la Ville a accepté de prendre en charge le financement de deux bureaux de permanences pour le Centre médico-social, ainsi qu'un atelier de menuiserie. Pour ce chantier, un budget de 1,7 million d'euros a été nécessaire. Une deuxième phase de travaux a été chiffrée et dessinée. Cependant, le calendrier n'a pas encore été déterminé.