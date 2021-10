Caraby à L'Espace Yvonne Guégan

En 1939, elle revient à Caen , chez ses parents, alors que la guerre est imminente. Son petit atelier est détruit en 1944. Pour autant, cette amoureuse de l'art continue à dépeindre le chaos qui l'entoure. Ses conceptions modernes provoqueront de nombreuses réactions. Sa maison située 22, rue Géo Lefèvre héberge aujourd'hui un musée dans lequel sont conservées certaines de ses oeuvres et où des artistes sont invités à exposer. Jusqu'au 30 avril, le jardin de l'Espace Yvonne Guégan accueille les sculptures et autres sténopés du Normand Florian Caraby, qui travaille la pierre, le marbre, le bois ou encore la terre. Entrée libre. Tous les jours sauf mardis et dimanches, de 14h à 18h. Les 21 et 22 avril, des ateliers animés par l'artiste sont également proposés. Tél.06 30 90 01 23.



