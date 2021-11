Ouistreham : un mari maltraité par sa femme et son amant

L'âge venant, M., 67 ans, devient dépendant, et, J., 61 ans, s'en occupe avec dévouement. Mais l'homme est devenu agressif avec sa femme. En février 2012, alors qu'elle se rend à la banque avec son mari, dont elle pousse le fauteuil avec difficulté, elle rencontre N., 43 ans, déficient mental, qui lui propose son aide dans les tâches quotidiennes.

Rapidement, ce dernier devient l'amant de J., s'installe au domicile, où y installe également sa mère. Les aides à domicile constatent alors que le mari handicapé est manifestement délaissé, voire frappé, et le signalent. Malgré son incontinence, ni son pyjama, ni ses draps ne sont régulièrement changés. Il souffrirait par ailleurs de malnutrition, l'entrée, le plat et le dessert lui étant parfois servis dans la même assiette. Les aides le découvrent même la victime en pleurs, apeurée. Les signalements aboutissent à son hospitalisation et à son placement en maison de retraite en novembre 2012. Une procédure de divorce suit.

Les amants, à présent séparés, ont répondu de leurs actes devant le tribunal correctionnel de Caen. N. est condamné à 9 mois de prison avec sursis et à 750 euros d'amende, J. à un an avec sursis, et à 1 000 euros d'amende. Ils devront payer 1 500 euros de dommages et intérêts à la victime.