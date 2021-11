Le Petit Futé du Calvados 2013-2014 est paru !

Pour découvrir le Calvados, trois grandes parties divisent le guide : une première partie dédiée aux immanquables (les sites à voir absolument) ; une seconde partie proposant un survol de la nature (géographie, faune et flore, environnement, etc.) ; puis suivent les rubriques économie, histoire et patrimoine (traditions locales et modes de vie, patrimoine culturel... L'essence même de la région).

Viennent ensuite la région gourmande avec ses 1001 délices (produits du terroir, spécialités locales, grandes tables, etc.), les sports et loisirs à pratiquer dans la région (à pied, à cheval, dans les airs ou sur l'eau, il y aura à coup sûr une activité qui vous conviendra) et, pour terminer cette première partie, une rubrique festivals et manifestations avec les grands rendez-vous, parfois séculaires, pour tout savoir à l'avance de ce qui se passera durant l'année là où vous serez.

Terroirs après terroirs, la région se décline dans cette seconde partie avec, pour chacun, un classement par ordre alphabétique des communes qui se révèlent sous tous leurs aspects (points d'intérêt, hébergement, restauration, loisirs, shopping...). L'occasion de découvrir le meilleur de ce qu'offrent grandes villes et petits villages, sites touristiques et sites insolites avec pour chaque nouvelle édition une sélection des meilleures adresses futées, des micro-cartes pour se déplacer et se repérer aisément, etc.

Dernière grande partie du guide, à l'image d'un cahier pratique, on y retrouve tout ce qu'il faut savoir sur la région : se rendre dans la région, circuler dans la région, les institutions à connaître, le logement, s'informer sur la région, etc.