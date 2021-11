Les Foulées de la voie verte, c'est ce week-end

Avec plus de 1100 personnes inscrites sur les deux éditions précédentes, les Foulées de la voie verte sont de retour le dimanche 7 juillet. Entre pays d'Alençon et Pays mêlois, les coureurs pourront en découdre sur le 10 kilomètres, le semi-marathon ou la course jeunes.