Grande braderie de Caen

Pendant deux jours, les Vitrines de Caen, organise la grande braderie dans les rues du centre-ville. L'occasion de faire de bonnes affaires chez les commerçants. Place du théâtre, un marché "Made in Normandie" et un marché "Solidaire et éco-citoyen" seront installés.



Tendance Ouest sera en direct de la braderie ce samedi 6 juillet de 9h à 12h.

Ecoutez, Laurence Ducoup, secrétaire des Vitrines de Caen et référente sur la braderie.