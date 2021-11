Les Fêtes médiévales s’ouvriront samedi matin à 10h et prendront leurs quartiers habituels aux abords de la cathédrale, dans les ruelles voisines et sur la Place de Gaulle.



La grande parade en costume partira dimanche à 11h, de la Place Saint Patrice. Plus d’un millier de participants costumés sont attendus aux côtés des compagnies professionnelles.



Cette édition 2013 réserve des nouveautés. Ainsi, une grande exposition «Les bâtisseurs médiévaux» est présentée à l’Hôtel du Doyen. Techniques de levage, géométrie, taille de pierre, charpente, c’est tout un savoir qui a traversé les âges et qui est présenté au public (maquettes, outils d’époque, …). Samedi de 14h à 21h et dimanche de 10h à 19h.



Le 15ème Salon du livre médiéval accueille cette année des ateliers de calligraphie. Le samedi à 10h et 11h et le dimanche à 10h, 11h, et toutes les heures de 13h à 17h (inscriptions préalables à la médiathèque ou sur place, dans la limite des places disponibles).



Tous les rendez-vous de la programmation sont en accès libre et gratuit. Plus d'infos ICI



Ecoutez, Françoise Zeler, Maire adjointe en charge de la culture.

27ème édition des Fêtes Médiévales à Bayeux