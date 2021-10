Hockey sur glace : le Tchèque Miloslav Guren rejoint Rouen

Le défenseur Miloslav Guren a un joli palmarès : 1,89 m, 102 kg, près de 330 matchs de American Hockey League (AHL), plus de 500 matchs en Russie et en République tchèque et 36 matchs avec les Canadiens de Montréal. "Les Dragons de Rouen accueillent un défenseur costaud mais surtout complet et apte à jouer sur le powerplay de par ses qualités offensives", se réjouit le club.

Cette saison,Miloslav Gurenl évoluait en Italie, où il a inscrit 32 points en 42 matchs sous les couleurs d'Aquile.