54 750 c'est le nombre d'appels reçus à Police Secours en 2012 sur les 4 circonscriptions de la Manche, Saint-Lô, Cherbourg, Coutances et Granville, soit 17 appels quotidiens en moyenne et un total de près de 17 000 interventions des policiers. Ces appels au 17 concernent principalement les différends conjugaux et intrafamiliaux mais pas seulement, ils sont parfois plus surprenants !

Ecoutez le commissaire divisionnaire Julien Sapori le Directeur départemental de la sécurité publique dans la Manche.

54 750 appels à Police Secours en 2012 dans la Manche Impossible de lire le son.

Dans leur activité les policiers se transforment parfois, en assistants sociaux ou en médiateurs. Ce sont des héros du quotidien pour le patron des policiers de la Manche.

La direction départementale de la sécurité publique dans la Manche est composée d'un effectif de quelque 300 policiers.