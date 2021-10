Seine-Maritime : le préfet sonne la charge contre les cambriolages

Sur les cinq premiers mois de l'année, les cambriolages en Seine-Maritime ont augmenté de 12% par rapport à 2012. On atteint alors les 1 305 cambriolages en quelques mois. Pour lutter contre cette hausse, les services de l'Etat ont édité une plaquette d'information destinée à prodiguer des conseils pratiques aux habitants. Elle sera disponible en mairies, préfectures et commissariats. Les conseils sont simples mais souvent oubliés : fermer toutes les issues des maisons même pour une absence de courte durée, ne pas cacher les clés à l'extérieur de l'habitation (comme dans un pot de fleurs...).

Le préfet de Seine-Maritime précise "Peu de systèmes d'alarme et de caméras sont installés dans les maisons, pourtant cela peut aider à la police à la suite de cambriolages". Car s'ils sont parfois inévitables, il faut multiplier les méthodes pour dissuader les cambrioleurs. En 2012, plus de 3 000 cambriolages ont eu lieu dont 20% en été.

L'opération Sécurité vacances pour l'été 2013 sera activée du 29 juin au 1er septembre. Chaque année, plus de 2 000 habitants y ont recours. Un simple formulaire à remplir et des patrouilles viendront aux alentours de votre domicile pour vérifier les possibles intrus. Pour JF Mainsard, directeur départemental de la sécurité publique en Seine-Maritime, "il faut démolir les réseaux de cambriolage et les receleurs, qui sont nombreux". Les services de la police et de la gendarmerie sont mutualisés et ce, pour chaque intervention.