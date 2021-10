Le Centre dramatique national de Haute-Normandie a poussé son premier cri

"Nous nous réjouissons de la naissance du Centre Dramatique National", ont exprimé Yvon Robert, Frédéric Sanchez et Patrice Colasse, respectivement maires de Rouen, de Petit-Quevilly et de Mont-Saint-Aignan. La Haute-Normandie se dote ainsi d'un établissement sur trois sites s'inscrivant dans le réseau national du spectacle vivant, et ce, en lien avec la Région Haute-Normandie et le Département de Seine-Maritime". Un arrêté préfectoral a entériné le 21 juin la naissance de cet EPCC (Etablissement public de coopération culturelle), dont Yvon Robert devient le président pour les trois ans à venir.

A quoi servira cette nouvelle structure sur trois sites ? A développer la diffusion du théâtre, à stimuler les créations ou encore à favoriser l'essor de spectacles jeune public.