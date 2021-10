Santé : les généralistes ont le blues

Entre le prix de la consultation, la désertification médicale ou le manque de reconnaissance de la profession, les médecins traversent une période difficile. Et ils sont de plus plus nombreux à avoir un coup de blues. Une situation que dénonce les professionnels. Et si rien ne change, ça risque de s'empirer.

Par ailleurs, les généralistes réclament l'augmentation du prix de la consultation d'un euro. Au lieu des 22 euros habituels, ils veulent passer à 23 euros. A l'appel de la confédération des syndicats des médecins français, certains médecins bas-normands pratiquent déjà cette augmentation.

Bonus AUDIO 1 / Le coup de blues des généralistes, Jean-Yves Bureau y croie. Et pour le président de l'ordre des médecins de la Manche, ça risque de s'empirer.

Bonus AUDIO 2 / Pour Jean-Yves Bureau, le président de l'ordre des médecins de la Manche, l'augmentation du prix de la consultation ne pose pas vraiement de problème.