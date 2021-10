A Caen, les "love-shops" misent sur le coquin

Tenues affriolantes en vitrine, enseignes aguicheuses et horaires d'ouverture quasi-classiques... les love-shops de Caen annoncent l'évolution de l'univers coquin vers un public voulu plus large et plus féminin.

"Caen est en retard"

"Les femmes n'osaient pas entrer, jusqu'à présent. Ce marché est en pleine évolution, même si cela reste encore assez tabou", relève Elise Follin, gérante de la boutique "Jardin secret", ouverte avenue du 6 juin et qui sera bientôt agrandie. "Ici, on joue sur le raffinement, le chic, le glamour. La vulgarité n'a pas sa place". Parallèlement à la vente de ses produits à domicile, c'est elle qui s'occupe de l'accueil et apporte conseils à sa clientèle.

Dans la rue aux Fromages, c'est également une femme qui tient l'échoppe "Lady C", reprise il y a quelques mois par Claire Contat. Le local au bois très présent et dans une rue plutôt passante, l'a séduite. "Nous voulions montrer que c'est un marché ouvert à tous. Caen est plutôt en retard par rapport à d'autres villes de sa taille".