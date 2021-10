Municipales à La Ferté-Macé : Jacques Dalmont candidat à sa succession

Le maire a officialisé sa décision dans un communiqué, ce mardi matin 25 juin :

"Enserrée dans son ancienne intercommunalité, la ville déclinait. L’équipe municipale que j’anime, lui a rendu dans la sérénité, son statut de pôle urbain du sud bocage", explique-t-il.

"Tout cela a été possible grâce à une équipe soudée, rassemblant des compétences, dépassant les positionnements politiciens", poursuit-il. "La complémentarité avec le Conseiller général de La Ferté-Macé a été également un atout. On ne gagne pas par l’affrontement. Il nous faut maintenir cette orientation pour pérenniser la confiance acquise."

"C’est dans cet état d’esprit que je me présenterai, en tant que tête de liste, lors des prochaines élections municipales, sur des valeurs portées par l’équipe municipale actuelle." explique le maire ; "Pour renouveler notre équipe, nous proposons de constituer un groupe de travail, dès l’automne prochain. Nous mettrons à profit ces derniers mois de l’année 2013 pour fédérer et rassembler sur des valeurs de gauche, et sur un projet de territoire. A partir des dossiers en cours, nous construirons un projet de développement économique, social, environnemental que nous pourrons alors présenter aux fertois dès le début de l’année 2014."