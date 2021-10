Les animateurs de Tendance Ouest vous accompagnent au quotidien

Sept jours sur sept, l’équipe d’animateurs fait bouger la radio, accueillant à l’antenne une multitude d’auditeurs.

Wilfried est l’un des derniers venus de la radio. Agé de 24 ans, il est arrivé à Tendance Ouest il y a un peu plus d’un an. Il s’était pourtant dirigé durant ses études vers les assurances ! Mais après une première expérience radio, c’est l’animation qui le branche. Aujourd’hui, il réveille la Normandie entre 5 h et 9 h et vous fait vivre la musique, la météo, l’info trafic, les jeux cadeaux et de nombreuses news insolites.



La loi du direct

Puis Nolwenn prend le relais. A 24 ans, elle est devenue l’une des voix incontournables de l’antenne. Diplômée du Studio école de France, son émission c’est Hits and news. On la retrouve dans "ça se passe près de chez vous”, où elle annonce les événements à venir dans la région. Elle anime aussi Tendance Emploi qui diffuse les offres à pourvoir en Basse-Normandie.

Ilias prend ensuite les manettes de “Just hit’’, diffusée en semaine de 13 h à 17 h, et le week-end de 12h à 17h. Il vous accompagne et vous détend sur fond de musique. A 22 ans tout juste, l’animateur, passionné depuis toujours par la radio, possède une licence “Information et communication’’ de l’Université d’Angers.

A partir de 17h et jusqu’à 21h en semaine, et de 19h à 21h le week-end, Laure, diplômée du “Studio école de France’’, anime “Génération Tendance’’. “C’est un moment de détente avec un grand jeu, le Hit Quizz.”

Ludo clôture la journée avec “l’Happy Hours’’, diffusée du en semaine de 21 h à minuit. La détente après les soucis de la journée !