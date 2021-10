Programme de la Journée A partir de 12h30 Village du développement durable (expositions, animations, restauration légère possible) 15h45 Entrée en salle du grand public pour la restitution de la concertation 16h15 Accueil de Mme d’ORNANO, Président du Conseil général du Calvados 16h20 Présentation de la phase de concertation, des résultats des questionnaires et synthèse des tables rondes.

Animation / Jan-Lou JANEIR, journaliste. 17h00 Débat suivi d'une synthèse de M. LAMARRE, viceprésident du Conseil général en charge de l'environnement et du développement durable 18h00 Présentation du film Océans par Jacques PERRIN, réalisateur 18h15 Projection du film Océans, de Jacques PERRIN et Jacques CLUZAUD 19h45 Ouverture des échanges entre le public, Jacques PERRIN et Stéphane Durand * , biologiste. Plus d'infos sur le site du CG14