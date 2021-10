Volley / Ligue B : Canteleu- Maromme prépare la rentrée

L'équipe a déjà enregistré plusieurs départs : Haroldo Lino Da Silva, Bojan Gluvajic, Jorge Arzola Zebenzui, Christiano Bosnich et Branamir Peric. Quelques recrues de choix font quant à elles le chemin inverse.

Dukic et Dukic

Débarquent ainsi dans l'agglomération rouennaise Jan Krba, meilleur attaquant dans le championnat autrichien et les passeurs Zeljko Coric (Nancy) et Nemanja Vidovic. A la reception, les Cantiliens vont également découvrir Nemanja Dukic, un homonyme de Dario Dukic (pour l'anecdote, ils ont joué ensemble à Saint-Quentin). Ils viendront consolider l'équipe restante : Olivier Fabre, Sebastien Ducange, Bertrand Morelle, Dario Dukic et Pierrick Grossin.

Le recrutement n'a pas été aisé, le club ayant eu du mal à réunir le budget nécessaire. "On a eu une baisse des subventions du Conseil général. Du coup, il a fallu trouver du soutien auprès des autres institutions et des entreprises pour le pas être la cible de la Direction nationale d'aide et de contrôle de gestion (DNACG), informe Bertrand Morelle, le capitaine. Maintenant, le club a sorti la tête de l'eau mais on recherche toujours des partenaires pour le stabiliser."

A noter aussi que le club a eu l'agrément du ministère des sports pour son centre de formation. "Cela nous permettra de former les jeunes au volley et de les suivre scolairement".