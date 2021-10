Les musées de Bayeux comptent 3 000 ambassadeurs

La carte ambassadeur de Bayeux est disponible depuis le 5 mars dernier et remporte déjà un franc succès. 3 000 Bayeusains ont franchi la porte de l'accueil population de l'Hôtel de Ville afin de se faire remettre le précieux sésame.

Elle offre aux Bayeusains un accès gratuit et illimité aux trois musées, Musée Mémorial Bataille de Normandie, Musée de la Tapisserie de Bayeux et MAHB, Musée d'Art et d'Histoire Baron Gérard. Les Bayeusains deviennent ainsi de véritables ambassadeurs de leur ville et de son patrimoine.